Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC
- Hà Nội: 16TT11 Foresa 8, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho các máy tự động theo yêu cầu của khách hàng
• Lập các yêu cầu thiết kế và thông số trước khi lên giải pháp
• Lên các phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp
• Xuất bản vẽ chế tạo (2D)
• Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án
• Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)
• Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế
• Lên phương án sửa chữa, cải tiến máy
• Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng hoặc đối tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Inventor, PTC hoặc các phần mềm thiết kế tương đương
• Thành thạo các công đoạn thiết kế chế tạo máy và xử lý sự cố máy
Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC
