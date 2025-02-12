Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16TT11 Foresa 8, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho các máy tự động theo yêu cầu của khách hàng

• Lập các yêu cầu thiết kế và thông số trước khi lên giải pháp

• Lên các phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp

• Xuất bản vẽ chế tạo (2D)

• Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án

• Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)

• Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế

• Lên phương án sửa chữa, cải tiến máy

• Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng hoặc đối tác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trực tiếp thiết kế máy tự động hóa cho các Công ty làm máy hoặc Công ty FDI (ngành điện, điện tử, bán dẫn...), đặc biệt các máy yêu cầu độ chính xác cao (kết hợp robot, thiết bị đo kiểm, lắp ráp...)

• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Inventor, PTC hoặc các phần mềm thiết kế tương đương

• Thành thạo các công đoạn thiết kế chế tạo máy và xử lý sự cố máy

Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 TV AUTOMIC

