Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hẻm 343 Sư Vạn Hạnh, Phường 10 (Quận 10), Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình và phối hợp với đội chỉ huy công trường quản lý chất lượng và những yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Làm hồ sơ thủ tục pháp lý nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp.

- Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra thi công tại công trình nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp, công trình nhà phố, biệt thự cá nhân chủ đầu tư ….

- Kiểm soát nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị đầu vào của dự án ở phần thi công, kiểm tra và loại bỏ những nguyên vật liệu không phù hợp.

- Kiểm soát quá trình thi công, theo dõi và yêu cầu các công nhân xây dựng điều chỉnh, sửa chữa khi phát hiện những hạng mục chưa đạt yêu cầu hoặc lấy mẫu, đo đạc các thông số kỹ thuật cần thiết.

- Xử lý mọi việc liên quan đến chất lượng công trình, tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để giải quyết những khiếu nại của chủ đầu tư về chất lượng công trình.

- Tiến hành lập báo cáo khi phát hiện những vấn đề không phù hợp và lập báo cáo khắc phục, phòng tránh trong quá trình sản xuất, thi công.

- Giám sát tiến độ và đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật thiết kế và an toàn hoặc các tiêu chuẩn liên quan.

- Đảm bảo các bản vẽ dự án được hoàn chỉnh, cập nhật và được lưu trữ thích hợp.

- Giám sát các tổ thi công, nghiệm thu khối lượng tổ đội.

- Chuẩn bị biên bản nghiệm thu, trực tiếp nghiệm thu công việc cùng Chủ đầu tư.

- Làm hồ sơ chất lượng, nhật ký thi công…theo mẫu để làm hồ sơ thanh toán.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, hạ tầng kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan…

- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm.

- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có ý thức chấp hành sự phân công của chủ đầu tư.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và chuyên môn.

- Thật thà, trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sakos Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực hoặc kinh nghiệm.

- Làm thời vụ theo từng công trình

- Nơi làm việc: Tp.HCM, Long An, Tiền Giang…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin