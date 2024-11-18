Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38M Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Q 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vai trò và trách nhiệm:
Thực hiện các công việc vận chuyển hàng hóa theo điều phối từ đội Logistics
Thực hiện công việc một cách nhanh chóng, chính xác.
Có thái độ cư xử đúng mực và nhã nhặn với khách hàng, không được để khách hàng thấy không vừa ý hoặc thiếu tôn trọng.
Nội dung công việc:
Lấy hàng từ Nhà cung cấp, kho chứa, cửa hàng để đi giao cho khách hàng;
Giao hàng tận nơi cho khách hàng và/hoặc có hỗ trợ cài đặt, lắp đặt, thi công và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của công ty cho khách hàng;
Hỗ trợ các công việc bảo trì, cài đặt, lắp đặt, thi công và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của công ty tại chỗ khách hàng;
Thực hiện các công tác vận chuyển hàng hóa một cách nhanh nhất và tuân thủ cam kết với khách hàng;
Tuân thủ các quy tắc ứng xử với khách hàng mà công ty;
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về các sản phẩm ICT
Biết thi công, lắp đặt các sản phẩm ICT
Kỹ năng chăm sóc khách hàng;
Chịu được áp lực về khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn;
Có tinh thần làm việc cao, tự chủ trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt, mạch lạc; thái độ thân thiện và nhã nhặn với mọi người.
Chấp nhận ca làm việc: 7h-16h , 8h-17h, 9h-18h; nghỉ 1 ngày/tuần
Nhận CV tất cả ứng viên trên địa bàn TP HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp cơm + Thưởng KPI giao hàng)
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Đặc biệt Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện sau khi thử việc thành công
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

