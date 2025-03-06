Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà Golden Field , Số 24 Phố Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phát triển các ứng dụng dịch vụ APIs trên nền tảng web dựa theo các yêu cầu mô tả nghiệp vụ

- Duy trì và nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm của công ty

- Tối ưu ứng dụng để tăng hiệu năng và trải nghiệm người dùng

- Thiết kế các tính năng, kiến trúc low level phù hợp với mô hình kiến trúc microservice

- Phối hợp với FE developers để cải thiện hệ thống, trải nghiệm người dùng

- Ghi nhận các phản hồi từ phía khách hàng, người dùng và xây dựng giải pháp xử lý vấn đề

- Viết tài liệu yêu cầu chức năng và tài liệu tích hợp APIs (swagger, OpenAPI)

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với java

- Có kinh nghiệm với spring framework

- Hiểu biết về restful api

- Thông thạo sử dụng SQL

- Có kinh nghiệm với git và quản lý code

- Có hiểu biết cơ bản về Frontend là điểm cộng

- Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các nền tảng cloud phổ biến AWS, GCP,... là điểm cộng

Quyền Lợi

- Mức lương : 15-30triệu đồng

- Được đóng BH theo hợp đồng

- Tham gia các hoạt động Team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

