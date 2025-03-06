Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Tòa nhà Golden Field , Số 24 Phố Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phát triển các ứng dụng dịch vụ APIs trên nền tảng web dựa theo các yêu cầu mô tả nghiệp vụ
- Duy trì và nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm của công ty
- Tối ưu ứng dụng để tăng hiệu năng và trải nghiệm người dùng
- Thiết kế các tính năng, kiến trúc low level phù hợp với mô hình kiến trúc microservice
- Phối hợp với FE developers để cải thiện hệ thống, trải nghiệm người dùng
- Ghi nhận các phản hồi từ phía khách hàng, người dùng và xây dựng giải pháp xử lý vấn đề
- Viết tài liệu yêu cầu chức năng và tài liệu tích hợp APIs (swagger, OpenAPI)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với java
- Có kinh nghiệm với spring framework
- Hiểu biết về restful api
- Thông thạo sử dụng SQL
- Có kinh nghiệm với git và quản lý code
- Có hiểu biết cơ bản về Frontend là điểm cộng
- Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các nền tảng cloud phổ biến AWS, GCP,... là điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 15-30triệu đồng
- Được đóng BH theo hợp đồng
- Tham gia các hoạt động Team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7/212 đường Phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

