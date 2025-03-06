Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Tầng 6, Tòa nhà Golden Field , Số 24 Phố Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Phát triển các ứng dụng dịch vụ APIs trên nền tảng web dựa theo các yêu cầu mô tả nghiệp vụ
- Duy trì và nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm của công ty
- Tối ưu ứng dụng để tăng hiệu năng và trải nghiệm người dùng
- Thiết kế các tính năng, kiến trúc low level phù hợp với mô hình kiến trúc microservice
- Phối hợp với FE developers để cải thiện hệ thống, trải nghiệm người dùng
- Ghi nhận các phản hồi từ phía khách hàng, người dùng và xây dựng giải pháp xử lý vấn đề
- Viết tài liệu yêu cầu chức năng và tài liệu tích hợp APIs (swagger, OpenAPI)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm với spring framework
- Hiểu biết về restful api
- Thông thạo sử dụng SQL
- Có kinh nghiệm với git và quản lý code
- Có hiểu biết cơ bản về Frontend là điểm cộng
- Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các nền tảng cloud phổ biến AWS, GCP,... là điểm cộng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BH theo hợp đồng
- Tham gia các hoạt động Team building của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
