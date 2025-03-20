Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 15, đường D2, Khu phức hợp Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông, website việc làm, mạng xã hội,...
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn và phối hợp tổ chức phỏng vấn với các bộ phận liên quan.
Theo dõi kết quả phỏng vấn và hỗ trợ các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả thu hút nhân tài.
Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc
Quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới các thiết bị, phương tiện làm việc.
Quản lý tài sản Công Ty
Quản lý Pantry: Giám sát việc vệ sinh khu vực pantry và các thiết bị đồ dùng trong khu vực pantry
Theo dõi & làm hồ sơ thanh toán Chi phí văn phòng: Điện, nước, tiền thuê,…
Đặt đồ ăn pantry, cơm trưa, văn phòng phẩm và theo yêu cầu thuộc phòng hành chính.
Quản lý phòng họp (lịch họp, thiết bị, dụng cụ). Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức hội thảo, cuộc họp
Pantry: Dọn dẹp vệ sinh và đặt cơm trưa
Lập quy trình đặt mua và cấp phát văn phòng phẩm
Quản lý sự kiện: Tổ chức các sự kiện của công ty như tiệc cuối năm, các chuyến nghỉ mát, dã ngoại, tiệc sinh nhật, các hoạt động đào tạo....

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc khối Kinh tế, QTKD, Hành chánh quản trị, Luật và các ngành Khoa học xã hội
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft
Kỹ năng ứng xử và đàm phán tốt để giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác
Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chủ động, linh hoạt và sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Chế độ phúc lợi hấp dẫn
Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp và đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, đường D2, Khu phức hợp Saigon Pearl, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

