Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 15, đường D2, Khu phức hợp Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông, website việc làm, mạng xã hội,...

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn và phối hợp tổ chức phỏng vấn với các bộ phận liên quan.

Theo dõi kết quả phỏng vấn và hỗ trợ các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả thu hút nhân tài.

Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc

Quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới các thiết bị, phương tiện làm việc.

Quản lý tài sản Công Ty

Quản lý Pantry: Giám sát việc vệ sinh khu vực pantry và các thiết bị đồ dùng trong khu vực pantry

Theo dõi & làm hồ sơ thanh toán Chi phí văn phòng: Điện, nước, tiền thuê,…

Đặt đồ ăn pantry, cơm trưa, văn phòng phẩm và theo yêu cầu thuộc phòng hành chính.

Quản lý phòng họp (lịch họp, thiết bị, dụng cụ). Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức hội thảo, cuộc họp

Pantry: Dọn dẹp vệ sinh và đặt cơm trưa

Lập quy trình đặt mua và cấp phát văn phòng phẩm

Quản lý sự kiện: Tổ chức các sự kiện của công ty như tiệc cuối năm, các chuyến nghỉ mát, dã ngoại, tiệc sinh nhật, các hoạt động đào tạo....

Tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc khối Kinh tế, QTKD, Hành chánh quản trị, Luật và các ngành Khoa học xã hội

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft

Kỹ năng ứng xử và đàm phán tốt để giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác

Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Chủ động, linh hoạt và sẵn sàng học hỏi

Mức lương cạnh tranh

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp và đa dạng

