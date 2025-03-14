Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 66 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương. , làm hợp đồng theo mẫu

Kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ kế toán.

Cập nhật và hạch toán các hóa đơn và chứng từ.

Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao.

Theo dõi và quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp, tạm ứng.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn,... tài sản cố định.

Lưu trữ giấy tờ nội bộ.

Soạn hợp đồng theo chỉ đạo của cấp trên.

Trao đổi và làm việc với kế toán thuế.

Phụ trách công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tuổi từ 24

Đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán.

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương - ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, phần mềm tin học văn phòng.

Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, tham gia các hoạt động tập thể, tổ chức sinh nhật,...

Được ký HĐLĐ, được đóng BHXH theo quy định của Luật lao động.

Cơ hội phát triển cùng công ty trẻ trung, năng động, nhiều triển vọng.

Tham gia các hoạt động trải nghiệm, teambuilding thường xuyên tại công ty.

