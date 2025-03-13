Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN WINART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINART
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 206 Phố Vọng, P Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán công việc hàng ngày kịp thời trên phần mềm kế toán theo đặc điểm kinh doanh của công ty.
Đặt hàng và theo dõi công nợ của các nhà cung cấp và khách hàng.
Hỗ trợ kinh doanh báo giá, công nợ, chăm sóc bán hàng khi có phát sinh.
Các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.
Lên các báo cáo hàng ngày, tuần , tháng theo yêu cầu của cấp trên....
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ
Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành kế toán, tài chính
Độ tuổi: 25- 35 tuổi
Kỹ năng, khả năng: + Kỹ năng tin học văn phòng + Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt + Kỹ năng đàm phám và Giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINART Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu = Lương cơ bản từ 8 triệu - 10 triệu + thưởng
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
