Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hạch toán thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng, hạch toán VAT xuất cho CN,...

Báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gửi Quản lý BP.

Báo cáo tính lãi vay, Báo cáo khí, vỏ toàn cty, Báo cáo tài chính

Kiểm tra soát xét số dư tiền, công nợ khách hàng, công nợ vỏ, công nợ vay trả khí,...

Đối chiếu công nợ nội bộ giữa Công ty và Chi nhánh, với các cty con khác của Tập đoàn.

Chạy phân bổ TSCĐ và Công cụ dụng cụ, kiểm tra hạch toán đúng tài khoản.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về kế toán, kinh tế, đầu tư, thương mại,...

Từ 01-02 năm kinh nghiệm

Sử dụng Microsoft Office thành thạo

Kỹ năng giao tiếp nội bộ.

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán (Bravo là một lợi thế)

Làm việc được dưới áp lực cao

Có thể làm thêm giờ theo yêu cầu của công việc

Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tạinhà ăn Công ty

Công ty cấp máy tính phụcvụ công việc.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Du lịch, teambuilding 1 lần/nămKhám sức khỏe định kỳ1 lần/năm.

Đóng BH theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

