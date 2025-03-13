Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
- Hà Nội: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hạch toán thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng, hạch toán VAT xuất cho CN,...
Báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gửi Quản lý BP.
Báo cáo tính lãi vay, Báo cáo khí, vỏ toàn cty, Báo cáo tài chính
Kiểm tra soát xét số dư tiền, công nợ khách hàng, công nợ vỏ, công nợ vay trả khí,...
Đối chiếu công nợ nội bộ giữa Công ty và Chi nhánh, với các cty con khác của Tập đoàn.
Chạy phân bổ TSCĐ và Công cụ dụng cụ, kiểm tra hạch toán đúng tài khoản.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 01-02 năm kinh nghiệm
Sử dụng Microsoft Office thành thạo
Kỹ năng giao tiếp nội bộ.
Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán (Bravo là một lợi thế)
Làm việc được dưới áp lực cao
Có thể làm thêm giờ theo yêu cầu của công việc
Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cấp máy tính phụcvụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Du lịch, teambuilding 1 lần/nămKhám sức khỏe định kỳ1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
