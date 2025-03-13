Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CT5 KDT Sông Đà - Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.

Làm việc cùng các kế toán nội bộ khác trong bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự đúng.

Hạch toán kế toán.

Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu đột xuất bằng cách lập báo cáo theo tuần, tháng hoặc quý.

Kiểm tra số liệu đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra của các dự án

Báo cáo kế hoạch thu chi theo tuần/tháng của VP và công trường ( tập hợp các khoản đã thu và chi trong tuần, cuối tháng tập hợp các báo cáo dự thu - chi của các phòng, ban gửi cho KTT

Lập báo cáo tình hình thực hiện thu hồi công nợ và theo dõi quá trình thu chi công nợ ( Update những hợp đồng đã thanh toán và bổ sung thêm những hợp đồng còn nợ . Định kỳ đối chiếu công nợ với P kinh tế

Báo cáo nội bộ : báo cáo doanh số, bảng lương nội bộ....

Tiếp nhận , kiểm tra và xử lý hồ sơ tạm ứng và thanh toán tạm ứng của các phòng ban

Tương tác phối hợp với các bộ phận phòng ban đơn vị được giao đảm trách để hoàn thành các báo cáo liên quan đến công tác kế toán tài chính kịp thời

Thực hiện chế độ báo cao

Các công việc khác do BLĐ bàn giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 25-35

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư xây dựng hoặc đơn vị xây dựng cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa

Có kỹ năng lập báo cáo, kế hoạch, xử lý tình huống, khả năng làm việc nhóm, làm việc với khách hàng, đối tác.

Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chỉnh chu trong công việc, tự tin giao tiếp

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12 – 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng

Lương cứng 12 – 15 triệu

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,.... Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin