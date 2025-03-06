Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tín Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ngõ 99/2 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thực hiện công tác tư vấn, bán sản phẩm.

- Giới thiệu và bán sản phẩm tới khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu doanh số được giao.

- Quản lý và xây dựng kế hoạch bán hàng, tư vấn với khách hàng của mình phụ trách.

- Tham gia lập kế hoạch bán hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh theo thực tế thị trường.

- Phụ trách công việc liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nữ

- Tuổi từ 23 - 35

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc, yêu thích công việc kinh doanh.

- Có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh cũng là một lợi thế.

- Có kỹ năng diễn đạt và khả năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Tín Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cử tham gia đào tạo miễn phí, nâng cao kỹ năng bán hàng qua các khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp tại các trung tâm đào tạo.

- Được trang bị máy tính riêng cho công việc.

- Mức lương khởi điểm 10 triệu (tùy theo năng lực). Ngoài ra, được thưởng cuối năm theo doanh số bán hàng, đảm bảo mức thu nhập từ 12-15 triệu / 1 tháng nếu đạt yêu cầu công việc và doanh số đề ra.

- Môi trường làm việc tốt. Cấp trên và đồng nghiệp hòa đổng, vui vẻ, hỗ trợ nhiệt tình.

- Luôn có cấp trên theo hỗ trợ tư vấn và chốt sale khi cần.

- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tín Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin