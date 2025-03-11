Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TẠI VỊ TRÍ SENIOR BD:

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng Enterprises/Coperates, đảm bảo sự hài lòng và tối ưu hóa khả năng hợp tác lâu dài.

Tư vấn các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu khách hàng trên nền tảng AWING, giúp khách hàng đạt được mục tiêu chiến dịch marketing và quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Thực hiện đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng, đảm bảo các thỏa thuận win-win cho khách hàng cho AWING.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số: Đạt hoặc vượt các chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm (Chỉ tiêu KPI/OKR).

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng/Phát triển Kinh doanh B2B (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Marketing, Truyền thông, Quảng cáo).

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng doanh nghiệp.

Kiến thức marketing: Ưu tiên có hiểu biết (hoặc sẵn sàng học hỏi và khám phá) các khái niệm marketing.

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm: Thành thạo kỹ năng thuyết trình, tư vấn và làm việc nhóm.

Thành thạo công cụ văn phòng: Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Word, Excel và PowerPoint (kỹ năng thuyết trình là một lợi thế).

Phẩm chất cá nhân: Năng lượng tích cực, linh hoạt và kiên trì.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

