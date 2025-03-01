Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: + Thưởng khác (nếu có); - Được đào tạo phương pháp làm việc chuyên nghiệp; - Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; - Được hưởng các chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ theo Luật Lao động và quy định của Công ty, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, chăm sóc, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng các quy cách và đặc điểm sản phẩm của Công ty;

- Cập nhật dữ liệu, thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng của Công ty

- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng;

- Báo cáo công việc theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nam/nữ, độ tuổi: Từ 20 – 35 tuổi

- Biết thành thạo về công nghệ thông tin;

- Biết chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng Xã hội;

- Yêu thích công việc kinh doanh, hướng ngoại.

- Giao tiếp tốt, có sức thuyết phục cao, có tinh thần trách nhiệm;

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ học hỏi, nhiệt tình;

- Bảo mật thông tin trong công việc;

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

