Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: + Thưởng khác (nếu có);

- Được đào tạo phương pháp làm việc chuyên nghiệp;

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động;

- Được hưởng các chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ theo Luật Lao động và quy định của Công ty, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, chăm sóc, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng các quy cách và đặc điểm sản phẩm của Công ty;
- Cập nhật dữ liệu, thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng của Công ty
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng;
- Báo cáo công việc theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nam/nữ, độ tuổi: Từ 20 – 35 tuổi
- Biết thành thạo về công nghệ thông tin;
- Biết chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng Xã hội;
- Yêu thích công việc kinh doanh, hướng ngoại.
- Giao tiếp tốt, có sức thuyết phục cao, có tinh thần trách nhiệm;
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ học hỏi, nhiệt tình;
- Bảo mật thông tin trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật

Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp - Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

