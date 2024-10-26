Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Phụ trách tạo tài liệu cấu hình thiết kế nội bộ, bao gồm sơ đồ và giải thích kỹ thuật. Phụ trách xây dựng các tài liệu đề xuất về các sản phẩm của công ty và các giải pháp ICT, đáp ứng nhu cầu về lợi ích và tiết kiệm chi phí cho khách hàng Chuẩn bị tài liệu, thuyết trình, demo sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Giám sát các dự án và phối hợp với đối tác, khách hàng cho đến khi dự án được bàn giao. Viết tài liệu để thuyết trình, đề xuất dịch vụ, RFI, RFP, bản dịch các yêu cầu của khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Viễn thông, CNTT, kĩ sư phần mềm, máy tính, MIS hoặc các ngành khác có liên quan. Có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông, mạng máy tính, ICT. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp thông tin. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt. Tiếng Trung thành thạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT - Phần mềm, Viễn thông.
Tại CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

