Tuyển Nhân viên Marketing Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Building A, Cong Doan Hotel, 98 To Ngoc Van, Quang An ward, Tay Ho district, Hanoi city, Viet Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Location: 98 To Ngoc Van, Quang An ward, Tay Ho district, Hanoi city, Viet Nam
- Position: Full-time
- Language Requirement: Native Vietnamese & Competitive English (Written & Spoken)
Are you a creative and tech-savvy marketing professional passionate about branding,
website management, and digital engagement? Horizon International Schools HeadHi Office
is looking for a Marketing and Website Coordinator to oversee marketing efforts and website
optimization across our Hanoi, Ho Chi Minh, and Kindergarten campuses.
Key Responsibilities:
- Develop and implement strategic marketing campaigns across campuses.
- Manage and update the school’s websites to ensure an engaging user experience.
- Create and publish content for social media, newsletters, and digital ads.
- Coordinate and ensure branding consistency across all marketing materials.
- Analyze website traffic, social media performance, and ad campaign success.
- Collaborate with school leadership and external partners for outreach efforts.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Trường quốc tế Horizon , tại 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam
- Vị trí: Toàn thời gian
- Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh (Viết và nói)
Bạn có phải là chuyên gia về lĩnh vực Marketing đầy sáng tạo và am hiểu công nghệ, đam mê xây dựng thương hiệu,
quản lý trang web và tương tác kỹ thuật số không? Trụ sở chính của Trường quốc tế Horizon
đang tìm kiếm một Chuyên viên Marketing và Website nhằm xây dựng các chiến dịch Marketing và
tối ưu hóa Website trên các cơ sở tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Trường Mầm non của chúng tôi.
Nhiệm vụ chính:
- Phát triển và triển khai các chiến dịch Marketing trên các cơ sở.
- Quản lý và cập nhật các Website của trường để đảm bảo trải nghiệm hấp dẫn với người truy cập.
- Soạn thảo và đăng tải nội dung trên mạng xã hội, tin tức và quảng cáo trực tuyến.
- Điều hợp và đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên tất cả các tài liệu Marketing.
- Phân tích lưu lượng truy cập trang web, hiệu suất trên mạng xã hội và sự thành công của chiến dịch quảng cáo.
- Hỗ trợ ban lãnh đạo nhà trường và các đối tác để thực hiện các chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Requirements:
- Vietnamese citizen with strong English proficiency (both written and spoken).
- Bachelor’s degree in Marketing, Communications, Digital Media, or a related field.
- Minimum 3-5 years of experience in marketing, website management, or digital content
creation.
- Strong skills in SEO, Google Analytics, content marketing, and social media strategy.
- Proficiency in website management platforms (WordPress or similar CMS).
- Ability to work across multiple campuses and coordinate with different teams.
- Creative, detail-oriented, and results-driven mindset.
Why Join Us?
- Work in a dynamic international school environment.
- Competitive salary and

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Opportunities for professional growth and development.
- Be part of a team that inspires and innovates in education.
- Attractive salary: 15Mil-30 Mil
- 13th salary month
- Annual salary increases
- Pay insurance according to the provisions of labor law.
- Paid public holidays
- 12 days annual leave
- Free lunch at school.
Yêu cầu:
- Công dân Việt Nam có trình độ tiếng Anh tốt (cả viết và nói).
- Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Phương tiện kỹ thuật số hoặc lĩnh vực liên quan.
- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, quản lý Website hoặc sáng tạo nội dung trực tuyến.
- Kỹ năng vững chắc về SEO, Google Analytics, tiếp thị nội dung và chiến lược truyền thông xã hội.
- Thành thạo các nền tảng quản lý trang web (WordPress hoặc CMS tương tự).
- Có khả năng làm việc trên nhiều cơ sở và hoạt động nhóm.
- Tư duy sáng tạo, chú trọng đến chi tiết và đạt hiệu quả.
Tại sao nên tham gia cùng chúng tôi?
- Làm việc trong môi trường Trường học Quốc tế năng động.
- Mức lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
- Trở thành thành viên trong một đội ngũ truyền cảm hứng và sự đổi mới trong giáo dục.
Cách nộp đơn:
Gửi CV & portfolio của bạn đến [Email của bạn] với dòng tiêu đề: Marketing and Website
Coordinator – Tên của bạn.
Nộp đơn ngay và trở thành một phần của Tổ chức giáo dục có tư duy tiến bộ!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà A, 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

