Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động PR-Marketing.
- Hoạch định chiến lược để phát triển sản phẩm công ty,tăng độ phủ,tăng doanh số công ty vvvv....
- Đề xuất kế hoạch marketing cho dự án và chịu trách nghiệm triển khai các hạng mục có trong kế hoạch bám sát timeline.
- Phối hợp công việc với các phòng ban khác để đạt deadline và hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc từ 8h -17h , T2-T7.
Làm việc tại 41 Đoàn Hồng Phước,Hoà Thạnh,Tân Phú,HCM.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành marketing, truyền thông...
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương tự
- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm từ 10tr - 15tr tuỳ theo năng lực+kinh nghiệm
- Môi trường làm việc hoà đồng,thân thiện. .
- Có lương thưởng tháng 13,có phụ cấp bảo hiểm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
