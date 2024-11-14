Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động PR-Marketing.

- Hoạch định chiến lược để phát triển sản phẩm công ty,tăng độ phủ,tăng doanh số công ty vvvv....

- Đề xuất kế hoạch marketing cho dự án và chịu trách nghiệm triển khai các hạng mục có trong kế hoạch bám sát timeline.

- Phối hợp công việc với các phòng ban khác để đạt deadline và hiệu quả công việc.

Thời gian làm việc từ 8h -17h , T2-T7.

Làm việc tại 41 Đoàn Hồng Phước,Hoà Thạnh,Tân Phú,HCM.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành marketing, truyền thông...

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương tự

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 10tr - 15tr tuỳ theo năng lực+kinh nghiệm

- Môi trường làm việc hoà đồng,thân thiện. .

- Có lương thưởng tháng 13,có phụ cấp bảo hiểm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Trung Anh Phát

