Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM và DV Tri Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn và sáng tạo trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email,...) nhằm thu hút người dùng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng nội dung hiện tại để tạo ra các nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và trải nghiệm người dùng.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến lược nội dung.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.

Tham gia vào các dự án sáng tạo nội dung khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông,...

Có khả năng viết lách sáng tạo, tư duy logic và khả năng làm việc độc lập.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video là một lợi thế.

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Đam mê lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hỗ trợ mộc và các tài liệu liên quan cho bài luận tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

