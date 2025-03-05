Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 147 Nguyễn Văn Bá, Bình Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Website, Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok....

- Thực hiện các hoạt động tăng độ nhận diện, thương hiệu, và dịch vụ

- Nghiên cứu dịch vụ, phân khúc khách hàng trên thị trường

- Cập nhật các thông tin hoặc xu hướng mới nhất

- Hỗ trợ thiết kế cho các bài đăng

- Tham gia xây dựng đề xuất các kế hoạch cho các hoạt động truyền thông

- Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể thực tập tối thiểu 5 buổi/tuần

- Có laptop cá nhân

- Sinh viên đang học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Yêu thích và có định hướng theo ngành Marketing

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Canva, photoshop, AI, Capcut...)

- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (google sheet, excel).

- Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD Thì Được Hưởng Những Gì

- Đây là vị trí thực tập không có trợ cấp

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing thông qua các dự án thực tế.

- Cơ hội trải nghiệm, giao lưu, tạo mối quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD

