Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Công ty CP Thương Mại & XNK CTCT Group được thành lập từ năm 2018 với sứ mệnh đưa hàng chuẩn nước Úc về thị trường Việt Nam. CTCT Group hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Úc.
Các dòng sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm mẹ và bé, thực phẩm chức năng, sữa...
Trong quá trình phát triển, chúng tôi hiện đã có cơ hội đồng hành cùng hơn 3000 ++ đại lý trên khắp cả nước, ký kết hợp đồng độc quyền hàng chục mã với các hãng như: Vitatree, Brauer, Goodhealth,....
Ở đây chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và tập trung vào sự phát triển đội ngũ. Tham gia vào đội ngũ CTCT Group với trải nghiệm nhân sự vượt trội và mức thu nhập cực hấp dẫn!
Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Tiktok của công ty.
Theo dõi, đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh
Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1năm vềTiktok Ads
Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường cũng như khai thác và update thông tin
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực các sản phẩm mẹ & bé, hoặc TPCN là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:
Cơ cấu lương: Lương cứng + PC + Hoa Hồng
Lương cứng: 8.000.000 - 11.000.000 VND
Thu nhập TB: 15.000.0000 - 20.000.000 VND (không giới hạn)
Phụ cấp cơm trưa 930.000 VNĐ/tháng, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Thưởng sáng kiến, kaizen theo phong trào phát động hàng tháng
Về đào tạo:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng kỳ
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free, game vui hàng ngày
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

