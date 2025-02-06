Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động marketing, truyền thông.

Thực hiện các công việc truyền thông bên ngoài và truyền thông nội bộ: bao gồm marketing online, báo chí, các hạng mục quảng cáo biển bảng trong và ngoài trường, đặt standee và tờ rơi ở những vị trí phù hợp...

Quản trị website, FB của trường. Nhận bài và kiểm duyệt nội dung bài, hình ảnh minh họa để đăng tải lên website và FB trường.

Chụp ảnh, quay phim và dựng clip những sự kiện của công ty và trường khi có yêu cầu.

Thiết kế các ấn phẩm của trường và công ty.

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch truyền thông và triển khai các kế hoạch truyền thông Marketing.

Đề xuất kế hoạch, lập dự trù kinh phí & triển khai tổ chức các sự kiện thường niên của trường (Truyền thông nội bộ).

Đề xuất kế hoạch, lập dự trù kinh phí & triển khai tổ chức các sự kiện cho chương trình Truyền thông và Marketing bên ngoài.

Có khả năng viết bài.

Các hạng mục công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên

Sử dụng thành thạo các Phần mềm Office, các công cụ quảng cáo, Photoshop...

Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy truyền thông linh hoạt, có khả năng thay đổi và thích ứng nhanh với trend, bối cảnh.

Có thể làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty.

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các hệ thống giáo dục.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 20 triệu + thưởng

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.

Mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực. Chế độ chính sách rõ ràng, ưu đãi. Thỏa thuận mức lương khi phỏng vấn.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc khi có thành tích xuất sắc đóng góp cho Công ty.

Các quyền lợi khác: được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... và các chế độ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.