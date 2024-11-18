Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phương Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

• Lên ý tưởng, kịch bản, nội dung nói cho Video Review sản phẩm và trực tiếp thực hiện các Video Review, so sánh, đánh giá, hướng dẫn... về sản phẩm công nghệ như tai nghe, loa, phụ kiện điện thoại... trên nền tảng Tiktok, Yotube của công ty.

• Phối hợp cùng team MKT xây dựng kênh Tiktok của công ty.

• Livestream giới thiệu sản phẩm, bán hàng.

• Edit video cơ bản.

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: từ 18-30

• Yêu thích và am hiểu về các sản phẩm công nghệ

• Nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc

• Có kĩ năng xây dựng nội dung tốt

• Tự tin trước ống kính

• Ưu tiên những bạn đang mong muốn hoặc có kinh nghiệm làm reviewer, youtuber về mảng công nghệ.

• Biết quay dựng, Edit cơ bản, sử dụng Gimbal,...

Quyền Lợi

• Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

• Được Công ty đào tạo vừa học vừa làm về chuyên môn & nghiệp vụ.

• Mức lương thỏa đáng + chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

• Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển

