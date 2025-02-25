Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 186
- 188 Nguyễn Duy, phường Hưng Phú, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn cho khách hàng (Người nước ngoài - Chủ yếu là khách Trung Quốc) có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty
Thực hiện hồ sơ xin thị thực cho khách hàng
Khai thác cơ hội tiếp cận khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ theo chính sách Công ty
Chăm sóc và theo dõi phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ (giá thành, cung cách phục vụ,…)
Khác (theo sự phân công của quản lý)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ khách hàng
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
