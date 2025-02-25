Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Nguyễn Duy, phường Hưng Phú, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng (Người nước ngoài - Chủ yếu là khách Trung Quốc) có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty

Thực hiện hồ sơ xin thị thực cho khách hàng

Khai thác cơ hội tiếp cận khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ theo chính sách Công ty

Chăm sóc và theo dõi phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ (giá thành, cung cách phục vụ,…)

Khác (theo sự phân công của quản lý)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ khách hàng

- Tiếng Trung thành thạo giao tiếp

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

- Quan sát tốt, xử lý vấn đề linh hoạt

- Cẩn thận, trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao

- Tin học văn phòng thành thạo

- Ngoại hình dễ nhìn

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động,

- Mức lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh.

- Được đánh giá khen thưởng hàng tháng.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Chính sách tăng lương định kì

- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định

- Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Go Travel

