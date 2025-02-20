Tuyển Nhân viên Tư vấn Decathlon Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn Decathlon Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Decathlon Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Decathlon Vietnam

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Decathlon Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Full time: 05 ngày/tuần bao gồm 2 ngày cuối tuần, nghỉ bù 2 ngày trong tuần
Làm theo ca, sáng từ 9h00-18h00, chiều từ 13h00-22h00 (nghỉ ăn trưa 01 tiếng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Decathlon Store Thanh Xuân tại TTTM Vincom Royal City
- Decathlon Store Hai Bà Trưng tại TTTM Vincom Times City
TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN:
- Bạn hỗ trợ và chia sẻ với khách hàng hiểu biết của bạn về sản phẩm và môn thể thao của ngành hàng bạn phụ trách
- Bạn hoan nghênh, lắng nghe và tư vấn cho khách hàng đúng sản phẩm, đúng công dụng và đáp ứng mong đợi của họ
- Bạn đảm bảo hàng hóa được trưng bày đúng yêu cầu và đảm bảo sản phẩm có sẵn
- Bạn duy trì sự hài lòng của khách hàng qua việc cung cấp cho họ các dịch vụ của cửa hàng
- Bạn tham gia vào quá trình thanh toán tại quầy để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm thanh toán nhanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Decathlon Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Decathlon Vietnam

Liên Hệ Công Ty

Decathlon Vietnam

Decathlon Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Pax Sky, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

