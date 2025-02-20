Tuyển Nhân viên Tư vấn Decathlon Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Decathlon Vietnam
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Full time: 05 ngày/tuần bao gồm 2 ngày cuối tuần, nghỉ bù 2 ngày trong tuần
Làm theo ca, sáng từ 9h00-18h00, chiều từ 13h00-22h00 (nghỉ ăn trưa 01 tiếng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Decathlon Store Thanh Xuân tại TTTM Vincom Royal City
- Decathlon Store Hai Bà Trưng tại TTTM Vincom Times City
TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN:
- Bạn hỗ trợ và chia sẻ với khách hàng hiểu biết của bạn về sản phẩm và môn thể thao của ngành hàng bạn phụ trách
- Bạn hoan nghênh, lắng nghe và tư vấn cho khách hàng đúng sản phẩm, đúng công dụng và đáp ứng mong đợi của họ
- Bạn đảm bảo hàng hóa được trưng bày đúng yêu cầu và đảm bảo sản phẩm có sẵn
- Bạn duy trì sự hài lòng của khách hàng qua việc cung cấp cho họ các dịch vụ của cửa hàng
- Bạn tham gia vào quá trình thanh toán tại quầy để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm thanh toán nhanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Decathlon Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Decathlon Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI