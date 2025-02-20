Tuyển Nhân viên Tư vấn Decathlon Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Full time: 05 ngày/tuần bao gồm 2 ngày cuối tuần, nghỉ bù 2 ngày trong tuần

Làm theo ca, sáng từ 9h00-18h00, chiều từ 13h00-22h00 (nghỉ ăn trưa 01 tiếng)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Decathlon Store Thanh Xuân tại TTTM Vincom Royal City

- Decathlon Store Hai Bà Trưng tại TTTM Vincom Times City

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN:

- Bạn hỗ trợ và chia sẻ với khách hàng hiểu biết của bạn về sản phẩm và môn thể thao của ngành hàng bạn phụ trách

- Bạn hoan nghênh, lắng nghe và tư vấn cho khách hàng đúng sản phẩm, đúng công dụng và đáp ứng mong đợi của họ

- Bạn đảm bảo hàng hóa được trưng bày đúng yêu cầu và đảm bảo sản phẩm có sẵn

- Bạn duy trì sự hài lòng của khách hàng qua việc cung cấp cho họ các dịch vụ của cửa hàng

- Bạn tham gia vào quá trình thanh toán tại quầy để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm thanh toán nhanh