Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH MTV Lados việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 đường S2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Có trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok của thương hiệu; xây dựng và quản lí gian hàng Tiktokshop của thương hiệu;

Phụ trách nội dung giới thiệu sản phẩm trên Tiktok Shop. Cập nhật nội dung sao cho bảo đảm mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, số lượng hàng hóa, chương trình khuyến mãi theo từng sản phẩm, trang thương mại được cập nhật đúng, đầy đủ, tức thời theo chỉ đạo của lãnh đạo;

Phụ trách việc livestream giới thiệu sản phẩm trên kênh

Xử lí các vấn đề của gian hàng, là cầu nối trao đổi với đối tác Tiktok của công ty;

Theo dõi phản hồi của khách hàng đối với các sản phẩm đã đăng lên.

Theo dõi, báo cáo doanh thu định kỳ từ các trang thương mại điện tử;

Quản lý và đo lường hiệu quả của các chiến lược Marketing trên các kênh Thương mại điện tử;

Kết hợp với các phòng ban (kho vận, kinh doanh, kế toán) để vận hành gian hàng Tiktokshop;

Tìm kiếm các livestreamer, KOC; Quản lí hệ thống KOC, livestreamer làm việc kết hợp với gian hàng.

Độ tuổi từ 22 – 35;

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành TMĐT, Digital Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT tối thiểu 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm mảng thời trang nam;

Có kinh nghiệm livetream trên các nền tảng MXH;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, có kinh nghiệm sáng tạo nội dung;

Hiểu biết về thuật toán tiktok;

Lương thỏa thuận + hoa hồng

Thưởng doanh số, thưởng lễ tết,....

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

