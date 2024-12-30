Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận, kiểm tra, soạn thảo và trình ký kết các hợp đồng giao dịch Giấy tờ có giá, các hồ sơ liên quan đến thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo, hồ sơ vay vốn,…

• Kiểm tra hạn mức giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của công ty.

• Thực hiện lệnh yêu cầu thanh toán cho các giao dịch Giấy tờ có giá, vay vốn,… phối hợp với các bộ phận có liên quan theo dõi các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với đối tác trong ngày;

• Thu thập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ gốc sau giao dịch theo quy định;

• Đối chiếu số liệu giao dịch, số liệu lưu kho, lưu ký, lưu giữ hồ sơ giao dịch đầy đủ và chính xác;

• Tham gia đề xuất và soạn thảo bổ sung/điều chỉnh các văn bản/quy trình/quy định liên quan đến nghiệp vụ vận hành nguồn vốn;

• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Block và Ban lãnh đạo Kafi tại từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng.

• Ưu tiên các ứng viên có hơn 02 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc tại các công ty trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng.

• Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.

• Có tư duy làm việc tối ưu và chịu được áp lực công việc cao, nhạy bén/linh hoạt trong xử lý tình huống;

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

