Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 69B, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các kế hoạch nội dung phù hợp với các kênh truyền thông và kế hoạch kinh doanh của bộ phận

Phối hợp với Agency/Designer/Production để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng cho đa nền tảng truyền thông

Tạo nội dung thu hút tối đa sự quan tâm của khách hàng và tuân theo quy định hình ảnh/nội dung của nhãn hiệu và sản phẩm

Đảm bảo nội dung tuân thủ theo quy định của nhãn hiệu và sản phẩm

Thực hiện Market research về các sản phẩm và thương hiệu cạnh tranh trên thị trường

Triển khai các hoạt động Marketing khác của nhóm và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học,Cao đẳng chuyên ngành Marketing – Truyền thông – Báo chí – Quản trị kinh doanh – Ngôn ngữ

Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Có kỹ năng viết tốt, đa dạng các thể loại

Có kỹ năng phân tích, thu thập, tổng hợp thông tin, biên tập

Có ý tưởng sáng tạo, khả năng làm chủ trong công việc và tư duy tích cực

Thành thạo tin học văn phòng, biết cách trình bày mạch lạc

Có khả năng quản lý hạng mục công việc độc lập, tìm kiếm đề tài, xây dựng kế hoạch nội dung, sản xuất và thực hiện kế hoạch

Có kinh nghiệm với các sản phẩm FMCGs và trong việc sản xuất ấn phẩm in là một lợi thế

Sử dụng được Tiếng Anh

Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao;

Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 12- 15tr + phụ cấp ăn trưa, xăng xe đi lại

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo

Nhân viên được mua sản phẩm của Công ty có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với giá ưu đãi

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

