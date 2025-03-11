Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 69B, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các kế hoạch nội dung phù hợp với các kênh truyền thông và kế hoạch kinh doanh của bộ phận
Phối hợp với Agency/Designer/Production để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng cho đa nền tảng truyền thông
Tạo nội dung thu hút tối đa sự quan tâm của khách hàng và tuân theo quy định hình ảnh/nội dung của nhãn hiệu và sản phẩm
Đảm bảo nội dung tuân thủ theo quy định của nhãn hiệu và sản phẩm
Thực hiện Market research về các sản phẩm và thương hiệu cạnh tranh trên thị trường
Triển khai các hoạt động Marketing khác của nhóm và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học,Cao đẳng chuyên ngành Marketing – Truyền thông – Báo chí – Quản trị kinh doanh – Ngôn ngữ
Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng viết tốt, đa dạng các thể loại
Có kỹ năng phân tích, thu thập, tổng hợp thông tin, biên tập
Có ý tưởng sáng tạo, khả năng làm chủ trong công việc và tư duy tích cực
Thành thạo tin học văn phòng, biết cách trình bày mạch lạc
Có khả năng quản lý hạng mục công việc độc lập, tìm kiếm đề tài, xây dựng kế hoạch nội dung, sản xuất và thực hiện kế hoạch
Có kinh nghiệm với các sản phẩm FMCGs và trong việc sản xuất ấn phẩm in là một lợi thế
Sử dụng được Tiếng Anh
Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao;
Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12- 15tr + phụ cấp ăn trưa, xăng xe đi lại
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm
Đánh giá tăng lương 1 lần/năm
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo
Nhân viên được mua sản phẩm của Công ty có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với giá ưu đãi
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 6, toà nhà Phương Nam building, 157 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

