Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục đích vị trí công việc

Quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến các hoạt động kho của Phòng Chế tác và Bảo hành nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động giữa Kho và các Bộ phận khác đạt được mục tiêu của Khối/Công ty.

Trách nhiệm công việc chính

1. Bố trí, tổ chức, sắp xếp, đánh giá nguồn lực kho nhằm đạt được hiệu quả và phù hợp với Cơ cấu tổ chức của Phòng Chế tác và Bảo hành.

Tổ chức, sắp xếp và bố trí nguồn lực kho nhằm đảm bảo vận hành và tối ưu đối với các mảng được phân công.

Tổ chức triển khai, đánh giá công việc các mảng liên quan kho.

Quản lý và đánh giá năng lực nhân viên trong phạm vi phụ trách theo từng thời kỳ dựa trên tiêu chuẩn đánh giá nhân viên hàng tháng/ quý/ 6 tháng và năm.

Xây dựng các mối quan hệ trong hệ thống để tạo ra các thuận lợi cho hoạt động liên quan đến mảng kho.

Đề xuất các chính sách phù hợp để tăng chất lượng hoạt động của nhân lực trong phạm vi phụ trách.

2. Quản lý kho nhằm đạt được tối ưu hoạt động của hệ thống kho Phòng Chế tác và Bảo hành.

Tổ chức và bố trí nguồn lực kho Phòng Chế tác và Bảo hành nhằm đảm bảo vận hành và tối ưu nguồn lực liên quan đến kho.