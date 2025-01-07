Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Thực hiện vai trò Trợ lý HĐQT:

- Hỗ trợ quản lý lịch trình:

+ Sắp xếp lịch làm việc: Tổ chức, quản lý và điều phối lịch làm việc hàng ngày, các cuộc họp nội bộ và cuộc họp với đối tác cho HĐQT.

+ Chuẩn bị tài liệu và báo cáo: Thu thập, tổng hợp các tài liệu, báo cáo kinh doanh và chuẩn bị các bài thuyết trình trực quan cần thiết cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trước các cuộc họp.

+ Ghi chép và theo dõi: Ghi nhận biên bản cuộc họp, lập kế hoạch hành động và theo dõi tiến độ thực hiện của các chỉ đạo từ HĐQT.

- Hỗ trợ điều phối và liên lạc:

+ Duy trì sự kết nối: Đảm bảo thông tin và chỉ đạo từ HĐQT được truyền đạt kịp thời và chính xác đến các phòng ban và đội ngũ quản lý, đồng thời theo dõi việc thực hiện để đạt kết quả tối ưu

+ Xử lý thư từ và văn bản: Quản lý, phân loại và phản hồi thư từ, văn bản, email liên quan đến HĐQT, đảm bảo tính chính xác, chuyên nghiệp và hiệu quả

+ Theo dõi tiến độ công việc: Theo dõi và đôn đốc tiến độ các công việc, dự án được HĐQT giao phó cho các phòng ban, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

- Quản lý tài liệu và hồ sơ:

+ Quản lý lưu trữ: Xây dựng và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu khoa học và bảo mật, giúp HĐQT dễ dàng truy cập thông tin cần thiết.