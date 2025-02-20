Tuyển Product Marketing NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Product Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung và thực hiện các hoạt động Gắn kết người dùng NH số của VIB trên tất cả các kênh tiếp thị, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động Gắn kết người dùng sử dụng Ngân hàng số liên tục (Digital Customer Engagement always on).
Trách nhiệm công việc:
• Thực hiện các hoạt động Gắn kết người dùng Ngân hàng số của VIB trên tất cả các kênh tiếp thị đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động Gắn kết người dùng Ngân hàng số liên tục (Digital Customer Engagement always on);
• Lên kế hoạch, thực hiện triển khai nội dung và triển khai các chiến dịch truyền thông, tiếp thị các nền tảng số tới tập người dùng mục tiêu; Triển khai các nền tảng công nghệ tiếp thị số (Martech) phục vụ trực tiếp cho các hoạt động tiếp thị và truyền thông số;
• Phối hợp cùng các đơn vị tiếp thị và truyền thông nội bộ để triển khai các hoạt động gắn kết người dùng chung của ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị liên quan để lên kế hoạch và triển khai/duyệt các nội dung sử dụng trong các chiến dịch Gắn kết người dùng; sử dụng người có sức ảnh hưởng (Influencer Marketing);
• Phát triển và triển khai nội dung để sử dụng trên các công cụ tự động hóa quy trình Gắn kết người dùng Ngân hàng số và các báo cáo về hiệu quả hoạt động của sản phẩm, dịch vụ hoặc các chiến dịch Gắn kết người dùng Ngân hàng số;
• Phát triển và triển khai các công cụ tự động hóa quy trình tiếp thị, truyền thông và các báo cáo về hiệu quả hoạt động của sản phẩm, dịch vụ hoặc các chiến dịch tiếp thị truyền thông;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

