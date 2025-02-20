Tuyển Product Marketing NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung và thực hiện các hoạt động Gắn kết người dùng NH số của VIB trên tất cả các kênh tiếp thị, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động Gắn kết người dùng sử dụng Ngân hàng số liên tục (Digital Customer Engagement always on).
• Thực hiện các hoạt động Gắn kết người dùng Ngân hàng số của VIB trên tất cả các kênh tiếp thị đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động Gắn kết người dùng Ngân hàng số liên tục (Digital Customer Engagement always on);
• Lên kế hoạch, thực hiện triển khai nội dung và triển khai các chiến dịch truyền thông, tiếp thị các nền tảng số tới tập người dùng mục tiêu; Triển khai các nền tảng công nghệ tiếp thị số (Martech) phục vụ trực tiếp cho các hoạt động tiếp thị và truyền thông số;
• Phối hợp cùng các đơn vị tiếp thị và truyền thông nội bộ để triển khai các hoạt động gắn kết người dùng chung của ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị liên quan để lên kế hoạch và triển khai/duyệt các nội dung sử dụng trong các chiến dịch Gắn kết người dùng; sử dụng người có sức ảnh hưởng (Influencer Marketing);
• Phát triển và triển khai nội dung để sử dụng trên các công cụ tự động hóa quy trình Gắn kết người dùng Ngân hàng số và các báo cáo về hiệu quả hoạt động của sản phẩm, dịch vụ hoặc các chiến dịch Gắn kết người dùng Ngân hàng số;
• Phát triển và triển khai các công cụ tự động hóa quy trình tiếp thị, truyền thông và các báo cáo về hiệu quả hoạt động của sản phẩm, dịch vụ hoặc các chiến dịch tiếp thị truyền thông;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
