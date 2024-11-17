Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hải Phòng

- Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
Quản lý các vấn đề liên quan đến Nhân sự
Truyền bá lại về văn hóa công ty và văn hóa nhãn hàng.
Training toàn bộ nhân viên về các kỹ năng bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn của nhãn hàng.
Teamwork tốt.
Đảm bảo hình ảnh nhân sự theo tiêu chuẩn của nhãn hàng.
QUẢN LÝ DOANH SỐ:
Quản lý doanh thu của cửa hàng
Lập sẵn các chỉ số đánh giá để đảm bảo đạt được doanh số cá nhân và doanh số của cửa hàng.
Theo dõi chi tiết các chỉ số bán hàng trong cửa hàng.
Kiểm soát các chi phí trong cửa hàng
Thông báo đến Quản lý chuỗi cửa hàng và cấp quản lý tại văn phòng về các vấn đề phát sinh trong cửa hàng.
QUẢN LÝ HÀNG HÓA;
Chịu trách nhiệm trực tiếp về hàng hóa trong cửa hàng.
Đảm bảo tỷ lệ thất thoát hàng hóa tối thiếu hoặc bằng 0.
Bảo đảm hàng hóa phải đúng hướng dẫn và chỉ định của nhãn hàng (hàng bắt buộc phải có: tag giấy, giá sản phẩm, v.v...)
Bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhãn hàng
QUẢN LÝ HÌNH ẢNH/ TRƯNG BÀY:
Hình ảnh cửa hàng luôn được đảm bảo đúng tiêu chí của nhãn hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm tương đương ở vị trí quản lý cửa hàng thời trang, mỹ phẩm/phụ kiện thời trang hoặc ngành hàng bán lẻ
Sử dụng tốt Excel/Các phần mềm bán hàng; có kỹ năng làm báo cáo, lập kế hoạch
Tự tin, teamwork, training tốt
Đáp ứng thời gian làm việc theo ca linh hoạt
Có khả năng phân tích và kiểm soát các chỉ số quản lý.
Năng động và có mong muốn gắn bó lâu dài với ngành hàng bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding...
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

