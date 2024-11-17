Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

Quản lý các vấn đề liên quan đến Nhân sự

Truyền bá lại về văn hóa công ty và văn hóa nhãn hàng.

Training toàn bộ nhân viên về các kỹ năng bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn của nhãn hàng.

Teamwork tốt.

Đảm bảo hình ảnh nhân sự theo tiêu chuẩn của nhãn hàng.

QUẢN LÝ DOANH SỐ:

Quản lý doanh thu của cửa hàng

Lập sẵn các chỉ số đánh giá để đảm bảo đạt được doanh số cá nhân và doanh số của cửa hàng.

Theo dõi chi tiết các chỉ số bán hàng trong cửa hàng.

Kiểm soát các chi phí trong cửa hàng

Thông báo đến Quản lý chuỗi cửa hàng và cấp quản lý tại văn phòng về các vấn đề phát sinh trong cửa hàng.

QUẢN LÝ HÀNG HÓA;

Chịu trách nhiệm trực tiếp về hàng hóa trong cửa hàng.

Đảm bảo tỷ lệ thất thoát hàng hóa tối thiếu hoặc bằng 0.

Bảo đảm hàng hóa phải đúng hướng dẫn và chỉ định của nhãn hàng (hàng bắt buộc phải có: tag giấy, giá sản phẩm, v.v...)

Bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhãn hàng

QUẢN LÝ HÌNH ẢNH/ TRƯNG BÀY:

Hình ảnh cửa hàng luôn được đảm bảo đúng tiêu chí của nhãn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 01 năm kinh nghiệm tương đương ở vị trí quản lý cửa hàng thời trang, mỹ phẩm/phụ kiện thời trang hoặc ngành hàng bán lẻ

Sử dụng tốt Excel/Các phần mềm bán hàng; có kỹ năng làm báo cáo, lập kế hoạch

Tự tin, teamwork, training tốt

Đáp ứng thời gian làm việc theo ca linh hoạt

Có khả năng phân tích và kiểm soát các chỉ số quản lý.

Năng động và có mong muốn gắn bó lâu dài với ngành hàng bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding...

Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN,...

