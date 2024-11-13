Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 360 Võ Văn Tần, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn và chốt đơn hàng theo Data có sẵn, không đi thị trường, không phải đi gặp khách hàng

- Lập mục tiêu doanh số của team theo tháng

- Xây dựng và phát triển team sale 3-5 người mang tinh thần sẵn sàng hành động để hoàn thành mục tiêu.

- Đào tạo, thúc đẩy, tạo động lực, hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong team chiến đấu và cam kết hoàn thành mục tiêu doanh số

- Nhận xét và đánh giá năng lực của các thành viên trong team, từ đó đưa ra phương án nâng cao năng lực hoàn thành mục tiêu.

- Thường xuyên trao đổi với Marketing để giải quyết các sự cố gặp phải trong quá trình tư vấn khách hàng.

- Báo cáo các chỉ số về sale cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có KN làm Leader Sale online > 1 năm kinh nghiệm

- Ứng viên Nữ

- Có khả năng quản lý & đào tạo 3-5 người để đạt được mục tiêu đặt ra

- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.

- Lên được kịch bản chốt sale cho sản phẩm mới

- Kỹ năng telesale, sale và chat tư vấn khách hàng.

- Có kỹ năng phân bổ công việc và theo sát mục tiêu- doanh số của team

- Có khả năng đào tạo kỹ năng Sale cho các thành viên trong nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000+ % hoa hồng ds team ( có cơ chế lương rõ ràng, ứng viên nộp cv ứng tuyển xong bộ phận nhân sự sẽ liên hệ trao đổi cơ chế)

- Thưởng Lễ Tết, Thành Lập Công ty...

- Đóng BHXH và hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

