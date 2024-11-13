Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 360 Võ Văn Tần, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn và chốt đơn hàng theo Data có sẵn, không đi thị trường, không phải đi gặp khách hàng
- Lập mục tiêu doanh số của team theo tháng
- Xây dựng và phát triển team sale 3-5 người mang tinh thần sẵn sàng hành động để hoàn thành mục tiêu.
- Đào tạo, thúc đẩy, tạo động lực, hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong team chiến đấu và cam kết hoàn thành mục tiêu doanh số
- Nhận xét và đánh giá năng lực của các thành viên trong team, từ đó đưa ra phương án nâng cao năng lực hoàn thành mục tiêu.
- Thường xuyên trao đổi với Marketing để giải quyết các sự cố gặp phải trong quá trình tư vấn khách hàng.
- Báo cáo các chỉ số về sale cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có KN làm Leader Sale online > 1 năm kinh nghiệm
- Ứng viên Nữ
- Có khả năng quản lý & đào tạo 3-5 người để đạt được mục tiêu đặt ra
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.
- Lên được kịch bản chốt sale cho sản phẩm mới
- Kỹ năng telesale, sale và chat tư vấn khách hàng.
- Có kỹ năng phân bổ công việc và theo sát mục tiêu- doanh số của team
- Có khả năng đào tạo kỹ năng Sale cho các thành viên trong nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000+ % hoa hồng ds team ( có cơ chế lương rõ ràng, ứng viên nộp cv ứng tuyển xong bộ phận nhân sự sẽ liên hệ trao đổi cơ chế)
- Thưởng Lễ Tết, Thành Lập Công ty...
- Đóng BHXH và hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 360 Võ Văn Tần, P5, Q3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

