Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 459 tân kỳ tân quý, Tân Phú, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng
1. Thiết lập các kênh tuyển dụng, tổ chức, giám sát việc thực hiện về công tác tuyển dụng và công tác đào tạo;
2. Xây dựng và phối hợp xây dựng quy trình, quy định, biểu mẫu hành chính liên quan đến công tác tuyển dụng và đánh giá nhân sự;
3. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, trình duyệt yêu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, liên lạc với người tham khảo của ứng viên, và các công tác liên quan đến quy trình;
4. Soạn thảo và triển khai đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng đã được phê duyệt;
C&B
5. Soạn thảo, ban hành các văn bản nội bộ (Thông báo, Quyết định, Quy định, Quy trình) của công ty;
6. Thực hiện các công tác duy trì quan hệ lao động (tổ chức thử việc, ký kết hợp/chấm dứt đồng lao động, tính toán lương, thưởng, phúc lợi, quản lý BHXH cho nhân sự, xử lý kỷ luật lao động, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về lương thưởng phúc lợi trong phạm vi quyền hạn);
7. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy lao động;
8. Các công việc khác được phân công (sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn).
Thời gian làm việc
- Thứ 2 – Thứ 6: từ 9h00 đến 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng) - Thứ 7: từ 9h00 đến 12h00

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Chuyên ngành Nhân lực hoặc các Chuyên ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ở môi trường fitness, giáo dục, thẩm mỹ...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo năng lực
Phúc lợi:
- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Được sử dụng dịch vụ tại CLB lớn nhất TP.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 86/55 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

