Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ các bạn Sales trong việc tư vấn bán hàng qua điện thoại.

• Nghiên cứu thị trường, tìm database khách hàng.

• Theo dõi đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh từ lúc nhận đơn đến khi hoàn thành giao hàng.

• Chăm sóc các khách hàng hiện tại và tiềm năng, thúc đẩy doanh số, phát triển thị trường.

• Hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, báo cáo kết quả công việc chính xác và kịp thời, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.

• Hỗ trợ team Marketing, theo dõi doanh số, lịch quay, lịch phát sóng.

• Hỗ trợ set up chương trình, quay phim, chuẩn bị nội dung, dụng cụ theo yêu cầu.

• Làm báo cáo hàng ngày, tổng hợp thông tin theo yêu cầu.

• Liên hệ mua hàng, đặt hàng, làm việc với nhà cung cấp.

• Soạn thảo hợp đồng, công văn, giấy tờ thanh toán.

• Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ Hỗ trợ các phòng ban liên quan.

• Hỗ trợ các công việc bên kho và văn phòng, theo dõi giao hàng cho đối tác, khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.