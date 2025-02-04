Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ các bạn Sales trong việc tư vấn bán hàng qua điện thoại.
• Nghiên cứu thị trường, tìm database khách hàng.
• Theo dõi đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh từ lúc nhận đơn đến khi hoàn thành giao hàng.
• Chăm sóc các khách hàng hiện tại và tiềm năng, thúc đẩy doanh số, phát triển thị trường.
• Hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, báo cáo kết quả công việc chính xác và kịp thời, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.
• Hỗ trợ team Marketing, theo dõi doanh số, lịch quay, lịch phát sóng.
• Hỗ trợ set up chương trình, quay phim, chuẩn bị nội dung, dụng cụ theo yêu cầu.
• Làm báo cáo hàng ngày, tổng hợp thông tin theo yêu cầu.
• Liên hệ mua hàng, đặt hàng, làm việc với nhà cung cấp.
• Soạn thảo hợp đồng, công văn, giấy tờ thanh toán.
• Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ Hỗ trợ các phòng ban liên quan.
• Hỗ trợ các công việc bên kho và văn phòng, theo dõi giao hàng cho đối tác, khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
