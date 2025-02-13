Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ lập và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng cùng team: tiếp nhận YCTD, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc ứng viên, trao đổi các bộ phận lên lịch phỏng vấn, tiếp nhận và thực hiện các bước sau phỏng vấn;

Hỗ trợ xây dựng và phát triển các nguồn, kênh tuyển dụng của công ty;

Tham gia xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu ứng viên;

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang theo học hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nhân sự, QTKD,...;

Yêu thích, mong muốn và định hướng học hỏi, phát triển bản thân theo nghề tuyển dụng;

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (từ 800 TOEIC hoặc 6.5 IELTS trở lên);

Có kinh nghiệm ở các hoạt động truyền thông thương hiệu hoặc marketing là một lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, cẩn thận và có trách nhiệm cao với công việc;

Đảm bảo đi làm full-time.

Tại Công ty Cổ phần GEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức trợ cấp từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng/tháng;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được hỗ trợ chi phí tham gia du lịch hè 1 lần/năm và teambuilding hàng quý;

Được tặng quà sinh nhật và các ngày lễ trong năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức;

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, chuyên nghiệp;

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, thời gian check-in linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin