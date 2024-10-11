Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
- Hà Nội: Tầng 19, Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường.
Lập kế hoạch phát triển thị trường và định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường khách hàng truyền thông quảng cáo thang máy.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác
Quản lý, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trong phòng.
Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học.
Lập kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, thiết lập hệ thống các biện pháp ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng.
Các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường.
Lập kế hoạch phát triển thị trường và định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường khách hàng truyền thông quảng cáo thang máy.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác
Quản lý, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trong phòng.
Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học.
Lập kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, thiết lập hệ thống các biện pháp ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng.
Các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo
Trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Hiểu biết về các công tác tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quan hệ công chúng và quản trị.
Tư duy chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, thuyết trình tốt
Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Chịu được áp lực cao trong công việc, trách nhiệm cao và sự chính trực
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng, các công ty trong ngành dịch vụ.
Thông thạo tiếng Trung là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương vị trí: Thoả thuận theo năng lực từ 20 - 40 triệu + % hoa hồng + KPI
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo hiệu xuất kinh doanh.
Đào tạo phát triển: Thường xuyên có các buổi training về các kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông; tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.
Cơ hội thăng tiến sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI