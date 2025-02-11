Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt
- Hà Nội: Số 3A ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh và báo cáo (theo định kì yêu cầu)
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu dựa trên data base khách hàng (KTS, Chủ đầu tư, các khách hàng của sale...) có sẵn được phân bổ tiến hành tiếp cận, nắm bắt ý tưởng, triển khai spec sản phẩm để thuyết phục và mua sản phẩm của Công ty.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và kế hoạch kinh doanh chi tiết phối hợp với BP Marketing, Mua hàng , và logistic, để đáp ứng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty và chăm sóc khách hàng.
- Kiểm soát việc triển khai từng giai đoạn kế hoạch bán hàng, thúc đẩy và động viên nhân viên, báo cáo và đánh giá tiến độ bán hàng cùng nhân viên và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.
- Phối hợp với kế toán thực hiện kiểm soát nguồn tiền thanh toán và công nợ khách hàng. Luôn bảo vệ quyền lợi công ty một cách tốt nhất.
- Phát triển khách hàng mới, theo dõi, chăm sóc khách hàng để đảm bảo doanh số được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bảo đảm thu hồi công nợ đầy đủ
- Giao tiếp tốt với khách hàng, hỗ trợ phát triển quan hệ với khách hàng
- Thực hiện đầy đủ báo cáo tháng, quý, năm.
Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
