Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh và báo cáo (theo định kì yêu cầu)

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu dựa trên data base khách hàng (KTS, Chủ đầu tư, các khách hàng của sale...) có sẵn được phân bổ tiến hành tiếp cận, nắm bắt ý tưởng, triển khai spec sản phẩm để thuyết phục và mua sản phẩm của Công ty.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và kế hoạch kinh doanh chi tiết phối hợp với BP Marketing, Mua hàng , và logistic, để đáp ứng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty và chăm sóc khách hàng.

- Kiểm soát việc triển khai từng giai đoạn kế hoạch bán hàng, thúc đẩy và động viên nhân viên, báo cáo và đánh giá tiến độ bán hàng cùng nhân viên và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

- Phối hợp với kế toán thực hiện kiểm soát nguồn tiền thanh toán và công nợ khách hàng. Luôn bảo vệ quyền lợi công ty một cách tốt nhất.

- Phát triển khách hàng mới, theo dõi, chăm sóc khách hàng để đảm bảo doanh số được giao.