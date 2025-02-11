Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Leman Luxury Building số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 03, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1 Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:
- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để đảm bảo được mục tiêu về doanh số, lợi nhuận
- Xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đối tác và khách hàng
- Luôn cập nhật tình hình thị trường, nghiên cứu, đề xuất phương án tạo ưu thế cạnh tranh với các đối thủ
2 Quản lý nhân viên:
- Quản lý nhân viên, bao gồm việc đào tạo và phát triển nhân viên, sẵn sàng kiểm tra và hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh
- Phân công và đặt mục tiêu cho từng nhân viên để đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh
- Xây dựng môi trường làm việc tích cực để thúc đẩy sự đoàn kết và hiệu suất làm việc
3 Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong khu vực
- Tìm kiếm và thiết lập các đối tác kinh doanh
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
4 Đánh giá và theo dõi hiệu suất kinh doanh:
- Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên
- Phân tích dữ liệu và số liệu để đưa ra các biện pháp cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất để đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI