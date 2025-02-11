Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1 Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để đảm bảo được mục tiêu về doanh số, lợi nhuận

- Xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đối tác và khách hàng

- Luôn cập nhật tình hình thị trường, nghiên cứu, đề xuất phương án tạo ưu thế cạnh tranh với các đối thủ

2 Quản lý nhân viên:

- Quản lý nhân viên, bao gồm việc đào tạo và phát triển nhân viên, sẵn sàng kiểm tra và hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh

- Phân công và đặt mục tiêu cho từng nhân viên để đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực để thúc đẩy sự đoàn kết và hiệu suất làm việc

3 Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong khu vực

- Tìm kiếm và thiết lập các đối tác kinh doanh

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

4 Đánh giá và theo dõi hiệu suất kinh doanh:

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

- Phân tích dữ liệu và số liệu để đưa ra các biện pháp cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất để đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.