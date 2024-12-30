Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SSR VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Hoạch định chiến lược MKT, lập kế hoạch Marketing

- Nhận mục tiêu kế hoạch kinh doanh từ giám đốc.

- Xây dựng bản đồ chiến lược MKT theo định hướng phát triển của công ty.

- Lập kế hoạch MKT năm, tháng và tuần theo mục tiêu kinh doanh.

2. Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự Marketing

- Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển Team MKT.

- Lập mẫu báo cáo cho từng vị trí nhân viên MKT.

- Xây dựng mô tả công việc và đánh giá KPI cho từng nhân sự MKT.

- Phân bổ công việc đúng, đủ theo năng lực và kinh nghiệm của từng nhân viên.

- Quản lý và điều hành toàn bộ nhân sự làm việc tự giác, nghiêm túc và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng.

3. Vận hành phòng MKT.

-Vận hành marketing thương mại điện tử.

- Tiến hành triển khai MKT theo kế hoạch tuần, tháng đã được duyệt.

- Kiểm soát và tối ưu chi phí MKT.

- Xây dựng các quy trình làm việc, quy định phòng MKT.