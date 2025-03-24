Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH REFORGED LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH REFORGED LABS
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành (COO) và Giám đốc Marketing (CMO):
Để xem xét, chỉnh sửa và nâng cao các video ngắn dành cho game.
Xem source video và thực hiện chỉnh sửa để đảm bảo các chuyển cảnh.
Lên ý tưởng và dựng kich bản chỉnh sửa thêm hiệu ứng và các yếu tố hình ảnh động
Review video assets and plan and execute edits to ensure smooth transitions, improve story ‘ flow’, and add visual polish
Utilize creative briefs to ideate and storyboard edits, effects, and dynamic visual elements to enhance video assets
Partner with our AI labeling and operations team to integrate edits, effects, and dynamic visual elements where needed into video assets
Where requested, make revisions and iterations on edits and effects to better align with videos’ intended pacing, message, etc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo một trong các công cụ Capcut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, hoặc tương đương
Hiểu biết / kinh nghiệm về việc tích hợp các hoạt hình, chỉnh sửa và hiệu ứng động vào nội dung video.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
Fluency in Vietnamese and business proficiency in English (written and spoken)
Expertise in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, or equivalent
Familiarity / experience with integrating animations, edits, and dynamic effects into video content
Minimum 1 years of work experience in relevant field
Tại CÔNG TY TNHH REFORGED LABS Thì Được Hưởng Những Gì
Linh hoạt làm việc từ xa
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty startup công nghệ đang phát triển
Opportunity to work at the forefront of AI technology
Flexibility of remote work
Career growth opportunities in a fast-growing tech startup
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REFORGED LABS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
