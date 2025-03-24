Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH REFORGED LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành (COO) và Giám đốc Marketing (CMO):

Để xem xét, chỉnh sửa và nâng cao các video ngắn dành cho game.

Xem source video và thực hiện chỉnh sửa để đảm bảo các chuyển cảnh.

Lên ý tưởng và dựng kich bản chỉnh sửa thêm hiệu ứng và các yếu tố hình ảnh động

Review video assets and plan and execute edits to ensure smooth transitions, improve story ‘ flow’, and add visual polish

Utilize creative briefs to ideate and storyboard edits, effects, and dynamic visual elements to enhance video assets

Partner with our AI labeling and operations team to integrate edits, effects, and dynamic visual elements where needed into video assets

Where requested, make revisions and iterations on edits and effects to better align with videos’ intended pacing, message, etc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh.

Thành thạo một trong các công cụ Capcut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, hoặc tương đương

Hiểu biết / kinh nghiệm về việc tích hợp các hoạt hình, chỉnh sửa và hiệu ứng động vào nội dung video.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

Fluency in Vietnamese and business proficiency in English (written and spoken)

Expertise in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, or equivalent

Familiarity / experience with integrating animations, edits, and dynamic effects into video content

Minimum 1 years of work experience in relevant field

Tại CÔNG TY TNHH REFORGED LABS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc tiên phong trong công nghệ AI

Linh hoạt làm việc từ xa

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty startup công nghệ đang phát triển

Opportunity to work at the forefront of AI technology

Flexibility of remote work

Career growth opportunities in a fast-growing tech startup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REFORGED LABS

