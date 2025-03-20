Tuyển Video Editor APRIME COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách quay và chỉnh sửa video giới thiệu sản phẩm quà tặng để đăng tải trên các nền tảng TikTok, Facebook, Instagram.

Phối hợp với team content để xây dựng kịch bản video phù hợp.

Lập kế hoạch cho các cảnh quay, chỉnh sửa cảnh quay, Setup bối cảnh khi quay

Đảm bảo chất lượng video, bố cục, màu sắc, âm thanh chuyên nghiệp.

Cập nhật xu hướng video marketing mới, tối ưu nội dung theo thuật toán của từng nền tảng.

Xuất file và quản lý kho dữ liệu video một cách hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên từng làm về sản phẩm quà tặng, TMĐT.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như: Premiere Pro, After Effect,Photoshop,, AI, Capcut…

Có kỹ năng quay video, biết cách bố trí ánh sáng, góc quay và sử dụng các thiết bị quay dựng.

Hiểu biết về các xu hướng video ngắn trên TikTok, Facebook Reels, Instagram Reels.

Kỹ năng cắt dựng, chỉnh màu, chèn hiệu ứng tốt.

Có tư duy thẩm mỹ tốt, hiểu về hành vi người dùng trên mạng xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ứng viên gửi CV kèm Porfolio.

Tại APRIME COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 - 15.000.000 vnd.

Trợ cấp ăn trưa 800,000 vnd/tháng, hỗ trợ chi phí gửi xe tòa nhà

Thử việc 02 tháng, hưởng 90% lương.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Lương tháng 13; thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building hàng năm.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ

Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nghỉ trưa: 13h-14h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APRIME COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin