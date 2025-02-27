Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2B, Tòa R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành, xây các kênh short video: Tiktok, Facebook reel, Youtube short,...

• Có kinh nghiệm viết kịch bản short video, ngoài ra còn có video quảng cáo sản phẩm, video viral

• Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu trends, bắt trends...

• Viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình

• Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.

• Tạo lập, tương tác kênh, tiến hành air kênh các short video, vận hành các kênh mạng xã hội…

• Xây dựng và phát triển mạng lưới KOL, KOC Affiliate hoặc làm việc với Agency

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức về viết kịch bản short video và xây kênh, hiểu thuật toán của từng nền tảng.

• Chỉnh sửa nội dung ảnh + video (thành thạo).

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm hoặc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số, thưởng Video viral…

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ..

Lương tháng 13,

Tham gia các sự kiện lớn nhỏ của công ty, du lịch, teambuilding…

Các chế độ phúc lợi khác,

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến lên các cấp bậc quản lý,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,

Sếp tâm lý, biết nhìn nhận đánh giá nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH

