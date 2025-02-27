Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1.Chiến lược nội dung: Phân tích thị trường, lên kế hoạch content theo mục tiêu (branding, viral, bán hàng).
2.Sáng tạo & quản lý video: Viết kịch bản, quay dựng, thử nghiệm concept mới, tối ưu nội dung.
3.Xây dựng & dẫn dắt team: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát hiệu suất đội ngũ Content Creator.
4.Phát triển kênh TikTok: Theo dõi hiệu suất, tối ưu thuật toán, tăng đề xuất & viral.
5.Quản lý ngân sách & KPI: Kiểm soát chi phí, đặt mục tiêu lượt xem, tương tác, doanh thu TikTok Shop.
5.Quản lý ngân sách & KPI:

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm sáng tạo nội dung TikTok, ưu tiên ngành công nghệ
Biết quay dựng, edit và sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop, chỉnh sửa video
Hiểu thuật toán TikTok, biết cách tạo nội dung viral & đẩy tương tác.

Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Thưởng
Lương cứng dao động từ 9-15 triệu+ %hh ( deal theo năng lực )
9-15 triệu+
Thưởng theo KPI: lượt view, tương tác, doanh thu từ content
Hỗ trợ công cụ & môi trường làm việc
Được cung cấp thiết bị quay dựng (camera, mic, đèn, studio…)
Hỗ trợ phần mềm chỉnh sửa video, thiết kế hình ảnh
Môi trường trẻ, sáng tạo, làm việc với team content, designer, marketing
Đào tạo & phát triển
Được học hỏi về xu hướng content, kỹ thuật quay dựng, sáng tạo nội dung viral
Cơ hội thử sức với nhiều nền tảng (TikTok, YouTube, Instagram…)
Cơ hội thăng tiến lên Content Lead, Content Manager
Các phúc lợi khác
Thưởng lễ, tết theo quy định
Được tài trợ tham gia sự kiện, workshop sáng tạo nội dung
Không gian làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 145 ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

