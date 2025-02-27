Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1.Chiến lược nội dung: Phân tích thị trường, lên kế hoạch content theo mục tiêu (branding, viral, bán hàng).

2.Sáng tạo & quản lý video: Viết kịch bản, quay dựng, thử nghiệm concept mới, tối ưu nội dung.

3.Xây dựng & dẫn dắt team: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát hiệu suất đội ngũ Content Creator.

4.Phát triển kênh TikTok: Theo dõi hiệu suất, tối ưu thuật toán, tăng đề xuất & viral.

5.Quản lý ngân sách & KPI: Kiểm soát chi phí, đặt mục tiêu lượt xem, tương tác, doanh thu TikTok Shop.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm sáng tạo nội dung TikTok, ưu tiên ngành công nghệ

Biết quay dựng, edit và sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop, chỉnh sửa video

Hiểu thuật toán TikTok, biết cách tạo nội dung viral & đẩy tương tác.

Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Thưởng

Lương cứng dao động từ 9-15 triệu+ %hh ( deal theo năng lực )

Thưởng theo KPI: lượt view, tương tác, doanh thu từ content

Hỗ trợ công cụ & môi trường làm việc

Được cung cấp thiết bị quay dựng (camera, mic, đèn, studio…)

Hỗ trợ phần mềm chỉnh sửa video, thiết kế hình ảnh

Môi trường trẻ, sáng tạo, làm việc với team content, designer, marketing

Đào tạo & phát triển

Được học hỏi về xu hướng content, kỹ thuật quay dựng, sáng tạo nội dung viral

Cơ hội thử sức với nhiều nền tảng (TikTok, YouTube, Instagram…)

Cơ hội thăng tiến lên Content Lead, Content Manager

Các phúc lợi khác

Thưởng lễ, tết theo quy định

Được tài trợ tham gia sự kiện, workshop sáng tạo nội dung

Không gian làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

