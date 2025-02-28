Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Phạm Tiến Duật, Khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng nội dung truyền thông trên các nền tảng Social (Facebook, TikTok), website,...
Xây dựng kịch bản, quay video viral, chủ đề nội dung liên quan đến các sản phẩm của công ty.
Phối hợp với thành viên khác để tham gia vào quá trình tiền kỳ, sản xuất và phối hợp với Editor trong quá trình hậu kỳ.
Tham gia ghi hình, lên hình
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm với các mảng xây dựng kịch bản, kế hoạch, kênh social ở các ngành hàng Gym, Mẹ và bé
Tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung.
Khả năng bắt trends tốt, linh hoạt với những dự án gấp.
Có khả năng quản lý dự án tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt trình bày sáng tạo trên Power Point.
Tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung.
Khả năng bắt trends tốt, linh hoạt với những dự án gấp.
Có khả năng quản lý dự án tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt trình bày sáng tạo trên Power Point.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 – 12.000.000/tháng, (Tự do deal theo năng lực)
Hưởng ưu đãi về giá khi mua bất kì sản phẩm nào thuộc hệ thống phân phối
Miễn phí học trượt Patin tại hệ thống sân tập của Công ty
Môi trường trẻ trung, được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ liên hoan, sinh nhật, Lễ Tết, Du lịch hàng năm (tối thiểu 01 lần)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Luật lao động
Hưởng ưu đãi về giá khi mua bất kì sản phẩm nào thuộc hệ thống phân phối
Miễn phí học trượt Patin tại hệ thống sân tập của Công ty
Môi trường trẻ trung, được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ liên hoan, sinh nhật, Lễ Tết, Du lịch hàng năm (tối thiểu 01 lần)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI