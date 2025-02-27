Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ
- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông số của công ty (mảng tiktok)
Viết bài, tạo nội dung hình ảnh và video cho các chiến dịch marketing online
Theo dõi và phân tích các xu hướng nội dung trên mạng xã hội, đề xuất ý tưởng phù hợp với thương hiệu
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing, thiết kế để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp truyền thông
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch nội dung và đề xuất các chủ đề mới, sáng tạo
Đảm bảo nội dung luôn đúng với định hướng thương hiệu và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng bắt trend nhanh nhạy, luôn cập nhật những xu hướng mới trên mạng xã hội
Khả năng sáng tạo nội dung độc đáo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu
Kỹ năng viết lách tốt, văn phong sáng tạo và linh hoạt
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản (Capcut)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi những ý tưởng mới mẻ
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đề xuất ý tưởng mới
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing số
Được đào tạo về các công cụ và xu hướng marketing mới nhất
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc từ xa một số ngày trong tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ
