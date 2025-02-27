Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông số của công ty (mảng tiktok)

Viết bài, tạo nội dung hình ảnh và video cho các chiến dịch marketing online

Theo dõi và phân tích các xu hướng nội dung trên mạng xã hội, đề xuất ý tưởng phù hợp với thương hiệu

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing, thiết kế để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp truyền thông

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch nội dung và đề xuất các chủ đề mới, sáng tạo

Đảm bảo nội dung luôn đúng với định hướng thương hiệu và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông số

Kỹ năng bắt trend nhanh nhạy, luôn cập nhật những xu hướng mới trên mạng xã hội

Khả năng sáng tạo nội dung độc đáo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu

Kỹ năng viết lách tốt, văn phong sáng tạo và linh hoạt

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản (Capcut)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi những ý tưởng mới mẻ

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-15tr+thưởng (Thu nhập 15-25tr)

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đề xuất ý tưởng mới

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing số

Được đào tạo về các công cụ và xu hướng marketing mới nhất

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc từ xa một số ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.