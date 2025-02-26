Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng, định hướng concept, tuyến nội dung cho thương hiệu, sản phẩm;
Lên ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Youtube, ...), Website, Group cộng đồng);
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, quản lý và trực tiếp triển khai nội dung cho các kênh truyền thông của thương hiệu: Facebook, Titkok, youtube,web...
Phối hợp với các nhân sự Marketing in house khác (Stylist, Design, PR,..) và các đối tác truyền thông bên ngoài (KOL/ KOC,..) để triển khai từng tuyến nội dung theo đúng mục đích...
Tham gia thực hiện các hoạt động, phần công việc cụ thể trong Campaign theo yêu cầu của Manager để đảm bảo chất lượng và KPI chiến dịch;
Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành thời trang, thể thao.
Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Báo chí, Marketing, PR hoặc các chuyên ngành liên quan.
Đã từng sáng tạo các nội dung video ngắn trên các nền tảng youtube, tiktok, facebook, v.v
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, năng khiếu bổ trợ cho chuyên môn;
Sử dụng được cơ bản các phần mềm đồ họa, quay dựng như capcut, canva...
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Thích hoặc biết chơi thể thao các môn thể thao: Chạy bộ, bóng rổ, bóng đá, gym, cầu lông... là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 12 triệu.
Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả;
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm;
Được xét nâng lương 1 lần/ năm;
Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng;
Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thường xuyên tham dự sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng;
Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ 2 – sáng Thứ 7 (Hoặc chọn làm 02 ngày thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 phố Miếu Đầm,phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

