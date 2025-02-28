Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: West 1, CC Vinhome Westpoint, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phối hợp cùng team thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo nội dung content video tiktok, tư duy linh hoạt
Lên bài hàng ngày trên page, facebook.
Xây dựng video tiktok, thiết kế hình ảnh trên Canva
Tiếp nhận hoặc trực tiếp xây dựng ý tưởng nội dung (concept, kịch bản, khung, dàn ý…)
Viết bài cho KOLS
Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của: Tiktok; Fanpage; Youtube; Các kênh social media khác.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên
Có khả năng viết và sáng tạo về lĩnh vực du lịch
Có khả năng viết content tiktok

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái
Thưởng lương tháng thứ 13
Được nghỉ, thưởng các ngày lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TM0124 Vinhome Westpoint Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

