Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: West 1, CC Vinhome Westpoint, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phối hợp cùng team thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo nội dung content video tiktok, tư duy linh hoạt

Lên bài hàng ngày trên page, facebook.

Xây dựng video tiktok, thiết kế hình ảnh trên Canva

Tiếp nhận hoặc trực tiếp xây dựng ý tưởng nội dung (concept, kịch bản, khung, dàn ý…)

Viết bài cho KOLS

Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của: Tiktok; Fanpage; Youtube; Các kênh social media khác.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên

Có khả năng viết và sáng tạo về lĩnh vực du lịch

Có khả năng viết content tiktok

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái

Thưởng lương tháng thứ 13

Được nghỉ, thưởng các ngày lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

