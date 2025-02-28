Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
- Hà Nội: West 1, CC Vinhome Westpoint, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phối hợp cùng team thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo nội dung content video tiktok, tư duy linh hoạt
Lên bài hàng ngày trên page, facebook.
Xây dựng video tiktok, thiết kế hình ảnh trên Canva
Tiếp nhận hoặc trực tiếp xây dựng ý tưởng nội dung (concept, kịch bản, khung, dàn ý…)
Viết bài cho KOLS
Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của: Tiktok; Fanpage; Youtube; Các kênh social media khác.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết và sáng tạo về lĩnh vực du lịch
Có khả năng viết content tiktok
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng thứ 13
Được nghỉ, thưởng các ngày lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
