Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ZENO MALL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Vạn Phúc Building, HH04 Tố Hữu Hà Đông , Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng và phát triển kênh TikTok văn hóa công ty:
Lên ý tưởng, kịch bản và thực hiện quay các video thể hiện văn hóa công ty trẻ trung, năng động, hướng đến đối tượng GenZ.
Tương tác với nhân viên, tạo ra các nội dung vui vẻ, gần gũi, phản ánh chân thực môi trường làm việc.
Theo dõi xu hướng TikTok, đề xuất và thực hiện các nội dung sáng tạo, bắt trend.
Sản xuất nội dung cho kênh nội bộ:
Quay các video nội dung hỗ trợ nhà bán hàng TikTok Shop, giới thiệu dịch vụ của công ty.
Cập nhật thông tin về nền tảng TikTok, chia sẻ kiến thức hữu ích.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung chất lượng, đáp ứng nhu cầu nội bộ.
Phát triển kênh vệ tinh:
Xây dựng và phát triển các kênh nội dung hướng tới kinh doanh khởi nghiệp, chia sẻ đạo lý, triết lý, podcasts.
Thực hiện các video thuần edit hoặc thuần nói, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh.
Hỗ trợ các hoạt động khác:
Hỗ trợ quay cho các kênh vệ tinh khác của công ty.
Hỗ trợ quay các video trend, sự kiện của công ty
Phối hợp với team lên ý tưởng, triển khai các sự kiện doanh nghiệp, truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Chủ động trong công việc: Có khả năng tự lên kế hoạch và hoàn thành công việc được giao.
Chủ động trong công việc:
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi: Sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi:
Hay lướt TikTok, NẮM BẮT TREND TỐT: Có khả năng cập nhật và áp dụng các xu hướng video mới nhất.
Hay lướt TikTok, NẮM BẮT TREND TỐT:
Biết quay video, dựng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phạm vi thu nhập: 7.000.000-9.000.000VNĐ + Phụ cấp + Chuyên cần
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......
Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZENO MALL

CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 247 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

