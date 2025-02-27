Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Vạn Phúc Building, HH04 Tố Hữu Hà Đông , Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và phát triển kênh TikTok văn hóa công ty:

Lên ý tưởng, kịch bản và thực hiện quay các video thể hiện văn hóa công ty trẻ trung, năng động, hướng đến đối tượng GenZ.

Tương tác với nhân viên, tạo ra các nội dung vui vẻ, gần gũi, phản ánh chân thực môi trường làm việc.

Theo dõi xu hướng TikTok, đề xuất và thực hiện các nội dung sáng tạo, bắt trend.

Sản xuất nội dung cho kênh nội bộ:

Quay các video nội dung hỗ trợ nhà bán hàng TikTok Shop, giới thiệu dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin về nền tảng TikTok, chia sẻ kiến thức hữu ích.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung chất lượng, đáp ứng nhu cầu nội bộ.

Phát triển kênh vệ tinh:

Xây dựng và phát triển các kênh nội dung hướng tới kinh doanh khởi nghiệp, chia sẻ đạo lý, triết lý, podcasts.

Thực hiện các video thuần edit hoặc thuần nói, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh.

Hỗ trợ các hoạt động khác:

Hỗ trợ quay cho các kênh vệ tinh khác của công ty.

Hỗ trợ quay các video trend, sự kiện của công ty

Phối hợp với team lên ý tưởng, triển khai các sự kiện doanh nghiệp, truyền thông nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chủ động trong công việc: Có khả năng tự lên kế hoạch và hoàn thành công việc được giao.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi: Sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới.

Hay lướt TikTok, NẮM BẮT TREND TỐT: Có khả năng cập nhật và áp dụng các xu hướng video mới nhất.

Biết quay video, dựng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phạm vi thu nhập: 7.000.000-9.000.000VNĐ + Phụ cấp + Chuyên cần

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......

Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.