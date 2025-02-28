Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế và viết nội dung quảng cáo cho App

Tạo mẫu quảng cáo, bài viết và thông điệp hấp dẫn người dùng và khuyến khích hành động (CTA)

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh nội dung để tối ưu hóa kết quả

Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người dùng để cập nhật nội dung và chiến lược tương ứng

Phân tích đối thủ cạnh tranh và các chiến dịch thành công để rút ra bài học và áp dụng vào quá trình triển khai công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc trên App mobile với vai trò là creative content trong App

Hoặc creative media campaign UA, Store app, triển khai Social trong App

Sáng tạo, chủ động trong công việc

Kỹ năng viết xuất sắc, sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả

Tư duy Nghiên cứu: Khả năng thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả

Sẵn sàng thử nghiệm với các chiến lược mới và tối ưu hóa dựa trên kết quả thực tế

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 15.000.000 VNĐ/ tháng

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Thưởng dự án hấp dẫn

Được đào tạo chuyên sâu về ASO (App Store Optimization)

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….

Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân

Được xét tăng lương hàng năm

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin