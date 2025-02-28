Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
- Hà Nội: One Mount Building, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
One Mount Real Estate (OMRE) là công ty BĐS công nghệ cung cấp nền tảng toàn diện giúp khách hàng trải nghiệm hành trình mua bán nhà đơn giản và xuyên suốt. OMRE là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có năng lực tích hợp toàn bộ quá trình giao dịch BĐS trên một nền tảng duy nhất, từ trực tuyến tới trực tiếp.
One Mount Real Estate (OMRE)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lên kế hoạch nội dung và sản xuất nội dung truyền thông trên các kênh của OneHousing: bài dạng article trên website, content fanpage...
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông mang tính sáng tạo: chiến lược nội dung, kịch bản TVC quảng cáo, kịch bản video, kịch bản viral, kịch bản seeding,…
Tham gia cùng team và các team khác trong phòng marketing xây dựng kế hoạch nội dung cho các campaign việc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc một số ngành nghề liên quan khác
Có khả năng tư duy ngôn ngữ, sáng tạo tốt
Có khả năng viết tốt, yêu thích công việc viết lách
Kỹ năng phỏng vấn khai thác thông tin, khả năng nghiên cứu, chọn lọc và xử lý thông tin
Nhạy bén, nắm bắt được thị hiếu, tâm lý của độc giả để tạo ra những nội dung thu hút, ấn tượng
Kỹ năng khác:
Có khả năng phân tích và trình bày nội dung một cách mạch lạc, logic và khoa học
Có kỹ năng quản lý dự án và biết sắp xếp, quản lý công việc ưu tiên của các bên liên quan.
Sử dụng được công cụ ảnh, video & AI
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương và trợ cấp
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường
Được cấp máy tính và các thiết bị làm việc hiện đại.
2. Cơ hội nghề nghiệp
Cơ hội thử nghiệm và sáng tạo không giới hạn những hình thức nội dung mới về living & life style.
Làm việc và học tập từ đội ngũ nhân sự hàng đầu tại Việt Nam đến từ Google, Amazon...và nhiều tập đoàn lớn.
Được đào tạo trong tổ chức lớn, chuyên nghiệp có quy mô hàng đầu trong lĩnh vực hệ sinh thái bất động sản & công nghệ, nắm bắt cơ hội tiếp cận công nghệ và thực hành các phương pháp làm việc tiên tiến nhất hiện nay.
3. Môi trường làm việc
Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa...
Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code
Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount
Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.
