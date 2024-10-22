Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 232

- 234 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, phân công công việc và rà soát kiểm tra về hạch toán nghiệp vụ thuộc công tác chuyên môn của bộ phận kế toán Công ty.
Lập báo cáo tài chính cuối năm, các hồ sơ vay theo định kỳ hoặc phát sinh (hồ sơ cấp hạn mức, thuê mua tài chính...).
Kiểm tra số liệu về tiền lương, số liệu trích nộp BHXH, KPCĐ(Công ty).
Hạch toán và kết chuyển các bút toán tổng hợp, phân bổ cuối kỳ...
Kiểm tra việc thống kê và nhập liệu chi tiết hàng tháng của kế toán viên.
Kiểm tra, ước tính và gửi báo cáo thuế theo quy định: thuế GTGT(báo cáo tháng),TNDN(báo cáo quý) TNCN(báo cáo quý)...
Chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ của phòng đối với công tác quản lý và điều hành công việc thuộc bộ phận kế toán Công ty.
Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra và rà soát việc hạch toán, lập báo cáo nội bộ chung của các bộ phận thuộc Công ty.
Về công tác đoàn thể : Giữ và lập báo cáo thu chi quỹ Chi bộ.
Thực hiện những công việc khác do BGĐ phân công.
Chịu sự quản lý và báo cáo tiến độ giải quyết công việc với Phó giám đốc tài chính và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.
Chứng chỉ Kế toán trưởng.
Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán.
Ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – kế toán, có ít nhất 02 năm đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc tương đương.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ: tham quan nghỉ mát hằng năm do công ty tổ chức, khám sức khỏe định kỳ, cưới hỏi, thăm bệnh...
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24.
Cơm trưa tại Công ty.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long

Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 232-234 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, HCM

