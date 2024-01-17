[Hà Nội] Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn THỰC TẬP SINH SEO TỐI ƯU HÓA TỪ KHÓA GOOGLE PART-TIME/FULL-TIME 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

- Viết bài Pr, quảng cáo, xây dựng chỉ mục gốc

- Phát triển mạng lưới truyền thông

- Xây dựng backling tốt cho hệ thống

- Tối ưu hóa các định hướng phát triển cho hệ thống truyền thông của công ty

- Thời gian làm việc linh hoạt: làm việc tối thiểu 20h/ tuần Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca tối/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học tại văn phòng, làm theo ca sáng hoặc chiều, có thể làm ca so le để phù hợp việc học

- Có thể làm việc Online hoặc Làm việc tại văn phòng công ty, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian thực tập: 02 tháng