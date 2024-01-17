[Hà Nội] Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn THỰC TẬP SINH SEO TỐI ƯU HÓA TỪ KHÓA GOOGLE PART-TIME/FULL-TIME 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Viết bài Pr, quảng cáo, xây dựng chỉ mục gốc
- Phát triển mạng lưới truyền thông
- Xây dựng backling tốt cho hệ thống
- Tối ưu hóa các định hướng phát triển cho hệ thống truyền thông của công ty
- Thời gian làm việc linh hoạt: làm việc tối thiểu 20h/ tuần Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca tối/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học tại văn phòng, làm theo ca sáng hoặc chiều, có thể làm ca so le để phù hợp việc học
- Có thể làm việc Online hoặc Làm việc tại văn phòng công ty, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian thực tập: 02 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản các kĩ năng
- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ
- Được chứng nhận kết quả tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Được cấp chứng chỉ thực tập
- Được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập
- Thực tập là học việc nên không có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
