[Hà Nội] Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn THỰC TẬP SINH SEO TỐI ƯU HÓA TỪ KHÓA GOOGLE PART-TIME/FULL-TIME 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
Ngày đăng tuyển: 17/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài Pr, quảng cáo, xây dựng chỉ mục gốc

- Phát triển mạng lưới truyền thông

- Xây dựng backling tốt cho hệ thống

- Tối ưu hóa các định hướng phát triển cho hệ thống truyền thông của công ty

- Thời gian làm việc linh hoạt: làm việc tối thiểu 20h/ tuần Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca tối/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học tại văn phòng, làm theo ca sáng hoặc chiều, có thể làm ca so le để phù hợp việc học

 

- Có thể làm việc Online hoặc Làm việc tại văn phòng công ty, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian thực tập: 02 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản các kĩ năng

- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ

- Được chứng nhận kết quả tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- Được cấp chứng chỉ thực tập

- Được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập

- Thực tập là học việc nên không có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

